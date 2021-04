Vrachtwagenmaker Volvo wil vrachtwagens gaan bouwen van ‘fossielvrij’ staal. Het Zweedse bedrijf gaat daarom een samenwerking aan met landgenoot SSAB voor onderzoek naar en ontwikkeling, serieproductie en commercialisering van trucks gemaakt van schoner staal. Staalmaker SSAB, dat vorig jaar interesse toonde in de overname van Tata Steel in IJmuiden, wil dat staal gaan maken in een fabriek die draait op waterstof.