Om een dreigende derde golf van coronabesmettingen tegen te houden is de avondklok in Suriname weer aangescherpt. Mochten de Surinamers de afgelopen weken tot 23.00 uur buiten zijn, vanaf donderdag is 20.00 uur de uiterste tijd. In het weekend moeten ze zelfs om 18.00 uur al thuis zijn. Dit heeft de minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin woensdag bekendgemaakt op een persconferentie in Paramaribo.