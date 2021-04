Problemen met website voor kaarten caféproef Utrechtse horeca

De website waarop plekken kunnen worden gereserveerd voor de caféproef in Utrecht, is woensdag aan het begin van de middag moeilijk of niet bereikbaar. Dat komt vermoedelijk doordat veel mensen de site willen bezoeken. De gemeente Utrecht had eerder alleen naar buiten gebracht dat de kaarten voor een bezoek aan het café woensdagmiddag verkrijgbaar waren. Nu meldt een woordvoerder dat de kaarten vanaf 14.00 uur zijn te reserveren.