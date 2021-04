Opheldering geëist over gebruik Limburgs vliegveld voor Myanmar

De Alliantie tegen uitbreiding van Maastricht Aachen Airport (MAA) wil opheldering van de provincie Limburg over recente vluchten van MAA naar Myanmar. Sinds de militaire staatsgreep gaan er volgens de Alliantie vluchten vanaf de luchthaven naar Yangon in Myanmar. Volgens een woordvoerder van de Alliantie krijgt het regime in Myanmar mogelijk wapens uit Europa, wellicht via MAA. De Alliantie wil van eigenaar provincie Limburg opheldering.