Zorgverzekeraar Zilveren Kruis komt niet zomaar weg met de weigering van een gezichtsoperatie voor een vrouw die in behandeling is wegens transseksualiteit. De verzekeraar heeft de eerdere beoordeling van de aanvraag voor de ingreep niet goed gedaan, aldus de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland. De beoordeling moet over.