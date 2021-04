Het aantal woningen dat 1 miljoen euro of meer waard is, is afgelopen jaar flink gestegen. Waren het er eind 2019 nog zo’n 60.000, aan het eind van afgelopen jaar waren 84.400 Nederlandse woningen minimaal 1 miljoen euro waard, meldt woningmarktdienstverlener Calcasa. De stijging van de huizenprijzen zorgde er vooral voor dat er in steden buiten de Randstad miljoenenwoningen bijkwamen.