Zonnestudio’s horen van rechter of ze open mogen

De zonnestudiobranche hoort woensdag van de rechter in Den Haag of ze weer open mag. In een kort geding tegen de Staat had de sector dat geëist. Branchevereniging Samenwerking Verantwoord Zonnen (SVZ) vergeleek zich met de contactberoepen, zoals kappers, die wel open mochten. Volgens SVZ is de sector simpelweg over het hoofd gezien. Bovendien is er in zonnestudio’s nauwelijks sprake van contact tussen personeel en klanten en kunnen die dus veilig open.