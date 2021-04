Keukenhof mag op vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 april beperkt open voor publiek. Er mogen dan 5000 bezoekers per dag naar binnen. Dit is onderdeel van het programma Testen voor Toegang van de overheid om Nederland weer geleidelijk te openen. Ook het weekend daarna zijn er testdagen. In mei komen mogelijk verdere versoepelingen.