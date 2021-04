Het zal de trouwe lezers van het Reformatorisch Dagblad vermoedelijk niet ontgaan zijn: Een oude foto op pagina 10 van de eerste vernieuwde RD krant. De foto was gemaakt op 23 mei 1943 en afkomstig uit het album van een Duitse militair. Een fotoboek met het opschrift ‘Zur Erinnerung an meine Dienstzeit’. Wat is er op de foto te zien?