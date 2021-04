Boskalis gaat stuurloze Eemslift Hendrika voor Noorse kust bergen

Boskalis gaat het in moeilijkheden geraakte Nederlandse schip Eemslift Hendrika bergen dat stuurloos voor de Noorse kust drijft. Zo spoedig mogelijk wordt een bergingsteam per helikopter aan boord van het verlaten schip gebracht. Ook wordt een zware zeesleper naar het op drift geraakte schip gebracht, zegt een woordvoerder van Boskalis. Het bedrijf was vorige week betrokken bij de succesvolle bergingsoperatie in het Suezkanaal.