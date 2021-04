Lachgasverbod uitgesteld omdat handhaving te veel kost

Het zal naar verwachting nog zeker een jaar duren voordat het lachgasverbod wordt ingevoerd. De handhaving zal vermoedelijk zoveel extra druk opleveren voor met name de politie dat er meer geld voor nodig is. Dat zal dit demissionaire kabinet niet meer vrijmaken, zo heeft het aan de Tweede Kamer laten weten. Ook zogenoemde designer drugs zullen voorlopig niet ondergebracht worden in de Opiumwet, schrijven justitieminister Ferd Grapperhaus en staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) in een Kamerbrief.