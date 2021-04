Zorgen over geweld Franse jongeren

Heel Frankrijk reageerde geschokt toen begin maart een 14-jarig meisje omkwam na een hardhandige confrontatie met twee klasgenoten. Alisha was door een ‘vriendin’ naar de Seineoever in de Parijse voorstad Argenteuil gelokt, om daar vervolgens belaagd te worden door haar ex-vriendje (15). Die werkte Alisha tegen de grond, schopte en sloeg haar en gooide haar vervolgens, met hulp van de ‘vriendin’, in de Seine. Alisha moet toen nog bij bewustzijn zijn geweest en is vervolgens verdronken.