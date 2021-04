Sharied S. is ook in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van twintig jaar voor de ‘Surinameriviermoord’. Voor het gerechtshof in Leeuwarden staat vast dat de 39-jarige Amsterdammer in 2015 zijn vriendin om het leven heeft gebracht en daarna de uitkering van haar levensverzekering probeerde op te strijken.