Duizenden Spanjaarden komen op valse vaccinatieoproep af

In Spanje zijn donderdag duizenden mensen in een 1 aprilgrap getrapt, nadat een valse vaccinatieoproep naar alle tachtig-plussers in de stad Sevilla was gestuurd. De oproep, die werd verzonden uit naam van de lokale gezondheidsautoriteiten, werd verspreid via WhatsApp. In het bericht stond dat alle mensen van tachtig jaar of ouder zich donderdag, op 1 april, konden laten vaccineren tegen het coronavirus. Ze hoefden hiervoor geen afspraak te maken.