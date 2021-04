Iedereen ontkent Rutte’s bron te zijn voor ‘lekken’ over verslag

Het wordt niet duidelijk wie degene was die VVD-leider Mark Rutte donderdagochtend vroeg belde om te vertellen dat de naam van CDA’er Pieter Omtzigt toch voorkwam in zijn gespreksverslag met de ex-verkenners. De betrokkenen die op dat tijdstip al over deze informatie beschikten - verkenners Tamara van Ark en Wouter Koolmees, en oud-verkenner Kajsa Ollongren - ontkennen dat zij de bron van Rutte waren. Ook de ambtenaren die de verkenners ondersteunden, hebben gezegd dat zij het niet zijn geweest, benadrukte Koolmees.