Oud-verkenners Annemarie Jorritsma en Kajsa Ollongren gingen ervan uit dat ze meer tijd nodig hadden voor de verkenning, omdat ze zouden moeten wachten tot de rust was teruggekeerd bij het CDA. Vooral de grootste partij VVD wilde de christendemocraten aan tafel hebben, maar de verkenners hadden zorgen over de „stabiliteit binnen het CDA”. Dat blijkt uit de verklaringen van Jorritsma en Ollongren in de Tweede Kamer.