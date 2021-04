Historie is verleden tijd, hysterie is het heden. Enige overdrijving was er vroeger ook wel, maar wie nu zijn verhaal kwijt wil, mag het spectaculaire niet schuwen. Te midden van een overvloed aan informatie valt alleen het bijzondere nog op. Iets moet sterk afwijken van het normale, wil het aandacht trekken en vasthouden. Sensatie lokt lezers, maar sober en gedegen feiten vertellen doet hen verveeld afhaken.