In navolging van president Joe Biden laten nu ook steeds meer Amerikaanse bedrijven zich kritisch uit over de nieuwe kieswet in de staat Georgia, die nieuwe barrières opwerpt voor het stemmen. Onder meer Coca-Cola en Delta Airlines hebben zich aangesloten bij een coalitie van bedrijven die de kieswet onacceptabel vinden. Beide bedrijven zijn gevestigd in Atlanta, de hoofdstad van Georgia.