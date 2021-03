Arib lovend bij afscheid oud-PvdA-leider Asscher uit Kamer

Voorzitter Khadija Arib sprak bij het afscheid van vertrekkende Tweede Kamerleden warme woorden uit voor haar voormalig partijleider Lodewijk Asscher. Hij vertrok als leider van de PvdA en keert ook niet terug in de Tweede Kamer wegens zijn rol in de toeslagenaffaire. „Alleen u kon het linkse geluid van de sociaaldemocratie in de Kamer weer laten klinken”, zegt Arib over haar partijgenoot, die ze al eens de beste fractievoorzitter noemde die ze ooit heeft gehad.