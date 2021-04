De aanpak van Van Ree Accountants

Vertrouwensrelatie

Leonard Broer gelooft in de aanpak waar Van Ree Accountants voor staat; de branchespecialisatie. Omdat hij geniet van diversiteit in de klantenportefeuille, heeft hij zich gespecialiseerd in onderwijs en diverse sectoren binnen het mkb . “Expertise in de sector is belangrijk om goed te kunnen adviseren.” Juist in de tijd dat bedrijven bijvoorbeeld te maken krijgen met coronamaatregelen, ziet hij daarvan de meerwaarde. “We kunnen helpen bij het opstarten van andere activiteiten, adviseren in de steunpakketten waar de ondernemer wellicht recht op heeft. Wij kennen de wet- en regelgeving, weten waar ondernemers recht op hebben. Omdat we de mogelijkheden weten, kunnen we advies geven.” Een vertrouwensrelatie is daarbij een voorwaarde, licht Leonard toe. “Een accountant weet de algemene zaken en heeft veel informatie beschikbaar. Op basis van een vertrouwensrelatie, kan een accountant maatwerk bieden.’’