Philips was donderdag de uitblinker op de Amsterdamse aandelenbeurs. Beleggers waren blij dat het zorgtechnologiebedrijf in de Chinese investeerder Hillhouse Capital een koper heeft gevonden voor zijn divisie van huishoudelijke apparaten. Bij de middelgrote bedrijven maakte Boskalis goede sier, mogelijk omdat de maritiem dienstverlener helpt bij het oplossen van de blokkade in het Suezkanaal.