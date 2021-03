Oppositie dringt aan op debat over zichtbaar document Ollongren

Leiders van de PvdD, SP, PvdA en PVV willen een debat over de aantekeningen die uitlekten, nadat ze onder de arm van oud-verkenner Kajsa Ollongren werden gefotografeerd. Inmiddels zijn Ollongren en medeverkenner Annemarie Jorritsma gestopt met hun taak. PvdA-leider Lilianne Ploumen schrijft op Twitter: „Veel onbeantwoorde vragen en open eindjes in formatieproces door wat we vandaag gezien hebben. Ik wil volgende week eerst een debat, voordat we verder gaan.”