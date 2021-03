Reisorganisator TUI is minder optimistisch over de activiteiten van het bedrijf in de zomervakantie dan voorheen, vanwege nieuwe beperkingen door de coronapandemie. Dat zei TUI-topman Fritz Joussen bij de jaarvergadering van het concern. Daar zei hij ook dat de vraag naar reizen sterk is, maar dat de politiek moet zorgen voor de voorwaarden waaronder de toerismesector kan werken, zoals vaccins.