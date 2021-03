Friese school geraakt door ddos-aanvallen van eigen leerlingen

Leerlingen van de Friese school CSG Comenius Mariënburg hebben ddos-aanvallen uitgevoerd op hun eigen school. Met een ddos-aanval (distributed denial of service) proberen mensen, doorgaans cybercriminelen, een website, server of dienst onbereikbaar te maken. De school in Leeuwarden, waar zo’n 1500 havo en vwo-leerlingen op zitten, had door de aanvallen ruim een week last van haperend internet. Dat kwam de kwaliteit van de veelal onlinelessen niet ten goede.