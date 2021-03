De aangevraagde natuurvergunning die nodig is om vakantievliegveld Lelystad Airport te kunnen openen, deugt niet en zit vol fouten. De aanvraag is zo slecht onderbouwd dat hij meteen afgewezen had moeten worden, vinden de Samenwerkende Actiegroepen tegen Laagvliegen (SATL) en milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB).