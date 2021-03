‘Bergen schip Suezkanaal kan weken duren’

Het lostrekken van het schip de Ever Given dat dinsdag vastliep in het Suezkanaal kan dagen zo niet weken in beslag nemen, denkt evofenedex. De ondernemersvereniging is dan ook bezorgd over de impact van de blokkade op de internationale handel en logistiek van veel ondernemers. De vereniging benadrukt daarbij dat de situatie in de containerlijnvaart door de coronacrisis al slecht was.