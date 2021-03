Demissionair minister-president Mark Rutte heeft zich laten testen en blijkt niet besmet met het coronavirus. Dat laat een woordvoerder desgevraagd weten. Rutte onderging net als veel andere bewindslieden een test nadat staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) eerder deze week positief was getest. Minister en verkenner in de formatie Kajsa Ollongren bleek donderdag besmet te zijn met corona. Vrijdag was vrijwel het gehele kabinet bijeen tijdens de wekelijkse ministerraad.