VN: Saudische doodsbedreigingen tegen onderzoeker zaak-Khashoggi

Het Hoog Commissariaat voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties heeft woensdag bevestigd dat een deskundige en onderzoeker die een VN-onderzoek leidde naar de moord op de Saudische journalist Jamal Khashoggi met de dood is bedreigd door een hoge Saudische functionaris. De Britse krant The Guardian publiceerde dinsdag een interview met Agnès Callamard, een Franse deskundige op het gebied van buitengerechtelijke executies, die vertelde dat een Saudische regeringsfunctionaris haar had bedreigd.