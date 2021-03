Vastgelopen containerschip in Suezkanaal toch nog niet los

Het grote containerschip dat is vastgelopen in het Suezkanaal is toch nog niet losgetrokken. Dat zeggen functionarissen van havenbedrijven in het Suezkanaal. Eerder werd gezegd dat het schip was vlotgetrokken en dat het scheepsverkeer op gang kon komen, maar die informatie zou dus niet kloppen. De werkzaamheden gaan voorlopig door.