UWV maakt fout met vernietigen duizenden documenten

Uitkeringsinstantie UWV heeft per abuis duizenden documenten vernietigd voordat de wettelijke bewaartermijn was verstreken. Het gaat onder meer om documenten van 16.000 mensen met een lopende uitkering. Ook zijn documenten van 128.000 mensen vernietigd van wie de uitkering om uiteenlopende redenen was beëindigd. De fout heeft volgens de instantie geen gevolgen voor lopende uitkeringen.