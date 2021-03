Nieuwe beelden van zwart gat gemaakt

Voor de tweede keer ooit is het een internationale groep wetenschappers gelukt om een afbeelding van een zwart gat te maken. De wetenschappers toonden het object in zogeheten gepolariseerd licht. Zo willen ze begrijpen hoe het magnetische veld rond het zwarte gat werkt. Bij het onderzoek waren sterrenkundigen Monika Moscibrodzka en Sara Issaoun van de Radboud Universiteit in Nijmegen betrokken.