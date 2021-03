Politieoptredens Museumplein Amsterdam kostten 5,5 miljoen euro

De politieoptredens bij demonstraties op het Museumplein in Amsterdam de afgelopen weekenden hebben bij elkaar ruim 5,5 miljoen euro gekost. Dat meldt een woordvoerder van de politie na vragen van het ANP. De politie moest sinds 17 januari elf keer optreden op het plein in de hoofdstad, waar honderden mensen samenkwamen voor demonstraties en koffiedrink-acties van ‘Nederland in verzet, weg met dit kabinet’.