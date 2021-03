Boerenorganisatie wil meer duidelijkheid over oorzaak stalbranden

Er moet meer duidelijkheid komen over de oorzaak van stalbranden, vindt boerenorganisatie LTO Nederland. In de helft van de gevallen is het nog altijd onduidelijk waardoor een brand is veroorzaakt. Dat maakt preventieve maatregelen, die volgens LTO cruciaal zijn, moeilijker om te nemen, zegt de organisatie in een reactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV).