Beleggers techbedrijf Tencent bezorgd ondanks forse groei

Het Chinese techbedrijf Tencent heeft in het laatste kwartaal van vorig jaar fors meer omzet en winst in de boeken gezet, maar kon zorgen van beleggers niet wegnemen. Niet alleen is de groei bij de gamestak, die werd aangewakkerd door de vraag naar vermaak tijdens coronalockdowns in verschillende landen, aan het afvlakken maar er zijn ook zorgen dat de Chinese overheid Tencent wil aanpakken.