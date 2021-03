Enorm containerschip blokkeert Suezkanaal

Een enorm containerschip is onderweg naar Rotterdam vast komen te zitten in het Suezkanaal in Egypte. Het vaartuig Ever Given blokkeert een van de drukste scheepvaartroutes ter wereld. Daardoor ontstond een opstopping van meer dan honderd vaartuigen die gebruik wilden maken van de belangrijke waterweg tussen de Middellandse Zee en de Rode Zee.