Vaak geen contact met GGD na melding via CoronaMelder

Bijna 60 procent van de mensen die op de app CoronaMelder de melding kreeg dat ze in contact zijn geweest met een besmet persoon, is daarna niet meer door de GGD benaderd voor bron- en contactonderzoek. Dat concluderen onderzoekers van de Erasmus Universiteit in een onderzoek dat coronaminister Hugo de Jonge naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.