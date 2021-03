Bond mist aandacht voor bescherming onderwijspersoneel

De Algemene Onderwijsbond (AOb) miste in de persconferentie van demissionair premier Rutte en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge aandacht voor de bescherming van het onderwijspersoneel tegen het coronavirus. Daar is de vakbond „teleurgesteld” over. Bestuurder Henrik de Moel roept het demissionaire kabinet op „meer werk te maken” van de veiligheid. Daarbij denkt de bond vooral aan meer testen.