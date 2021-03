Russische president Poetin ingeënt tegen corona

De Russische president Vladimir Poetin is dinsdag ingeënt tegen Covid-19, meldt het Russische persbureau RIA. Het is niet bekendgemaakt met welk vaccin hij is gevaccineerd, maar het gaat in ieder geval om een middel van Russische makelij. In tegenstelling tot andere wereldleiders liet Poetin zich niet voor lopende camera’s van de media vaccineren.