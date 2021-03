Coronabesmettingen bij verkiezingsmedewerkers in twee gemeenten

In twee gemeenten zijn in totaal acht verkiezingsmedewerkers positief getest op het coronavirus, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het gaat voor zover bekend om drie stembureauleden in de gemeente Bronckhorst (Gelderland) en vijf gemeenteambtenaren die tijdens verkiezingen werkten op het stadhuis in de gemeente Zoetermeer.