Definitieve prognose na de laatste verkiezingsuitslagen

Als laatste gemeente in Nederland komt Den Haag dinsdag met de uitslag voor de Tweede Kamerverkiezingen van vorige week. De gemeente laat niet alleen weten hoe de inwoners van de hofstad hebben gestemd, maar ook de uitslag onder Nederlanders in het buitenland, die per brief hebben gestemd. Na die uitslagen komt de Verkiezingsdienst van het ANP met een definitieve prognose voor de zetelverdeling.