Ernst Kuipers: versoepelen is vragen om problemen

Ziekenhuizen hebben het heel druk en krijgen het de komende maand alleen nog maar drukker. Versoepelen is daarom riskant, aldus Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. „De ruimte om te versoepelen is heel beperkt. Het aantal besmettingen en het aantal patiënten zijn hoog. Hoger dan op de momenten afgelopen jaar waarop we besloten de maatregelen aan te scherpen. En we stijgen. Als je dat bij elkaar zet, is het vragen om problemen om te versoepelen”, zegt Kuipers.