DNB: herstel economie treedt later op door aanhoudende lockdown

Door de aanhoudende coronalockdown en de „hobbelige” vaccinatiecampagne treedt het economisch herstel van Nederland later op. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft zijn groeiraming voor dit jaar daarom verlaagd. Centralebankhoofd Klaas Knot vertrouwt er wel op dat er later alsnog krachtig herstel zal plaatsvinden en benadrukt daarnaast dat de economische impact van de coronacrisis tot nu toe eigenlijk is meegevallen.