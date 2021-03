58 mensen aangehouden bij protest Museumplein in Amsterdam

Bij een verboden demonstratie tegen de coronamaatregelen op het Museumplein in Amsterdam zijn zaterdag 58 mensen aangehouden. Dat meldde de gemeente. Op het plein verzamelden zich zaterdagmiddag zo’n duizend mensen om te protesteren. Aangezien het protest niet was aangemeld bij de gemeente, was het verboden en werd de demonstratie beëindigd. Daarbij werden waterkanonnen ingezet.