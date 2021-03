Toyota legt fabriek Tsjechië twee weken stil door chiptekort

Autofabrikant Toyota legt de productie van de fabriek in Tsjechië twee weken stil vanwege een tekort aan computerchips. Het is de zoveelste keer dat de Japanse automaker de productie ergens moet stilleggen vanwege dit en andere problemen. Toyota maakt in industriestad Kolín, ten westen van hoofdstad Praag, de personenauto Aygo voor de Europese markt.