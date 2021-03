Opvallend hoge opkomst bij verkiezingen Curaçao

Op Curaçao zijn vrijdag in de eerste uren van de verkiezingen aanmerkelijk meer mensen gaan stemmen dan bij de laatste verkiezingen in 2017. Dat is volgens de Electorale Raad waarschijnlijk ook de reden dat er ’s ochtends relatief lange wachtrijen waren bij de stembureaus op het eiland. Curaçao kiest vrijdag sinds 08.00 uur lokale tijd uit vijftien verschillende partijen een nieuw parlement.