Tweede verdachte aangehouden in zaak wapenvondst Zwolle

De politie heeft vrijdag een tweede verdachte aangehouden in een onderzoek naar een wapenvondst in Zwolle in september 2020. Dat bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) na berichtgeving van RTV Oost. De verdachte is een 45-jarige man uit Zwolle. Hij is aangehouden op verdenking van wapenbezit.