Rentevrees houdt Europese beurzen in greep, AEX daalt licht

De rentevrees hield de Europese aandelenbeurzen vrijdag in de greep. Beleggers hielden daarbij vooral de snel oplopende rentes op de Amerikaanse staatsobligaties in de gaten. De obligatierentes zitten al enige tijd in de lift door de verbeterde economische vooruitzichten en de stijgende inflatie. Beleggingen in aandelen worden door de hogere marktrentes minder aantrekkelijk. Ook de olieproducenten stonden onder druk door de recente forse daling van de olieprijs.