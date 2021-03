Rabobank stopt met Belgische onlinespaarbank

Rabobank stopt na bijna twintig jaar met zijn Belgische onlinespaarbank. De activiteit is door de lage rente een stuk minder rendabel geworden, bevestigt de bank na eerdere berichtgeving van de Belgische zakenkrant De Tijd. Rabobank kreeg daarnaast steeds meer concurrentie. Of het onderdeel wordt verkocht of geleidelijk afgebouwd, is nog niet beslist.