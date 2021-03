Aantal nieuwe coronagevallen in Duitsland vrijwel gelijk gebleven

Het aantal nieuwe coronagevallen dat in de laatste 24 uur is vastgesteld in Duitsland is vrijwel hetzelfde als een dag eerder. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM, meldde vrijdagochtend 17.482 nieuwe besmettingen. Donderdag meldde het RKI 17.504 nieuwe besmettingen, de grootste toename in een etmaal sinds 22 januari.