AstraZeneca: vertrouwen op hervatting van inentingen in Europa

AstraZeneca heeft er vertrouwen in dat er in heel Europa weer geprikt kan gaan worden met zijn coronavaccin. Dat laat de farmaceut weten in een reactie op het oordeel van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), dat meldde dat het vaccin van AstraZeneca effectief en veilig is en dat de kans op ernstige complicaties met het middel „extreem klein is”.